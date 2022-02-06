بالوثائق..الاتحادية تقرر إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية

2022/02/06 | 15:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية تقرر إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية

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