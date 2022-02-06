الحشد حشدُنا جميعاً،  فلا (تحشروه) في زاوية الطائفة  و ( الإطار) ..!

2022/02/06 | 15:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / فالح حسون الدراجي ..حين وقفت عصابات داعش الإجرامية على أسوار بغداد العام 2014، بعد أن دنست بأقدام مجرميها أرض العراق الطاهرة، وهشّمت بمعاويل الظلام والجهل والكراهية، مرايا الفرح والجمال في بيوت أربع محافظات عراقية، وحين نادى السيد السيستاني، وأطلق فتوى الجهاد الكفائي الشريفة، داعياً العراقيين دون استثناء للتوجه الى مقاتلة الخارجين والكافرين […]

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