العراق يصدر أكثر من 4 آلاف طن من مادة الكبريت إلى الهند

2022/02/06 | 15:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، عن تصدير العراق أكثر من 4 آلاف طن من مادة الكبريت إلى الهند.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "باشراف ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك شاكر الزبيدي، مركز جمرك ميناء خور الزبير قام بتقديم كل الجهد وتسهيل اجراءات عملية التصدير 4540 طن من مادة الكبريت والمتوجهة إلى الهند على متن الباخرة ART".

واضافت ان "هذه تعد اول باخرة تصدير لهذه المادة".

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