تجميد التيار الصدري..هزيمة ام تكتيك ؟!

2022/02/06 | 15:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / قاسم الغراوي || اذا استعرضنا النشاط السياسي في الفترات السابقة للتيار الصدري نرصد التغير في المواقف مابين تجميد وانسحاب وعودة لاغراض عدة ومن ابرز المحطات التي انسحب فيها التيار الصدري من العملية السياسية او اتخذ موقفا اخر بايعاز من السيد مقتدى الصدر هي ؛ عام 2016 جمد نشاط كتلة الاحرار في مجلس النواب […]

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