المحكمة الاتحادية توقف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري

2022/02/06 | 15:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر القرار استنادًا إلى قضايا فساد ضد زيباري

الترا عراق - فريق التحرير

قررت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

واستند القرار، إلى دعوى تقدم بها 4 نواب لإصدار أمر ولائي بإيقاف ترشيح زيباري لـ "مخالفته أحكام الدستور بدليل سحب الثقة عنه إثر اتهامات بالفساد المالي والإداري" حين شغل منصب وزير الخارجية.

ونص قرار المحكمة، أنّ "ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وعرضه على مجلس النواب يتوقف على نتيجة حسم الدعوى المقامة أمام المحكمة بالعدد (17/اتحادية/2022)، لذا قررت المحكمة العليا إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتًا".

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