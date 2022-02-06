"هل هو مجرم"؟.. غضب مصري بعد قرار "غرفة اللاعبين"

2022/02/06 | 15:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غضب وتحفز شديدان يسودان الأوساط الرياضية في مصر قبل ساعات من انطلاق مباراة منتخب "الفراعنة" ضد السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون، الأحد.

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