كورونا يفتك بالبرلمان الايراني.. حديث عن اصابات بالعشرات

2022/02/06 | 15:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 50 نائبا في البرلمان أصيبوا بفيروس كورونا.

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