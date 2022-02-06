خشان لـ”ايرث نيوز”: من المحتمل تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى اشعار اخر

2022/02/06 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف النائب المستقل باسم خشان، اليوم الاحد، عن إمكانية تأجيل جلسة يوم غد بسبب قرار المحكمة الاتحادية حول هوشيار زيباري.وقال خشان في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “اصدار المحكمة الاتحادية قرارا ولائيا بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، يعني تأجيل جلسة انتخاب الرئيس المؤمل عقدها يوم غد الاثنين”.وأضاف خشان، أن […]

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