ماذا في الحسابات الامريكية وراء ما تسميه بقتل زعامات إرهابية؟

2022/02/06 | 15:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / الدكتورة حسناء نصر الحسين تحاول واشنطن ومنذ ان انكشفت امام الرأي العام الدولي بأنها من اوجدت الإرهاب العابر للحدود واستثمرت به لتحقيق مآرب سياسية واقتصادية ، ان تقوم بعمليات تحاول من خلالها العمل على استهداف الذهنية الشعبية الجماهرية لإلغاء هذه الصفة عن نفسها والعودة بالذاكرة الشعبية لتاريخ ١١ سبتمبر عام ٢٠٠١ م الذي […]

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