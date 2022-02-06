جدول مواعيد فحوصات أعمار اللاعبين لفئة الشباب لأندية بغداد للدوري الممتاز

2022/02/06 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، اليوم الاحد، جدولاً يبين مواعيد فحوصاتِ أعمار اللاعبين لفئةِ الشباب لأنديةِ بغداد للدوري الممتاز للموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢.تفاصيل الجدول في ادناه:

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