فاو تبحث مع العراق عقد جلسة

2022/02/06 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

بحثت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، التابعة للأمم المتحدة، مع العراق الترتيبات الاخيرة للجلسة الوزارية لمؤتمر الفاو الإقليمي المقرر عقده في بغداد يوم 7 و8 من الشهر الحالي.

وقال عبدالحكيم الواعر الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو، خلال اجتماعه مع سفيرة العراق في إيطاليا صفية طالب السهيل، انه "بحثت مع السهيل العمل المشترك من أجل زيادة الجهود لتحقيق الأمن الغذائي في العراق علم العراق وتكثيف الجهود لمكافحة تغير المناخ".

من جانب اخر أشار الواعر الى اجتماعه أيضا مع وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، والسفيرة السهيل والتأكيد على "أهمية الشراكة بين وزراء المنطقة وضرورة وضع سياسات لتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات الزراعية سنبلة أرز وتعزيز التعاون لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية والزراعية في المنطقة".

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع السهيل والخفاجي ، ان "العراق سيستضيف الجلسة الوزارية لمؤتمر الفاو الإقليمي للشرق الأدنى".

وتابع، انه "تم مناقشة مستجدات تأكيد أكثر من 30 وزيراً ووفدا رسمياً رفيع المستوى من دول المنطقة المشاركة حضورياً وافتراضيا في المؤتمر".

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