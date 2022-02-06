الكاظمي ورئيسي يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين/موسع

2022/02/06 | 15:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء:" ان الاتصال اكد اهمية توسيع التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى الصعد كافة".وأكد الكاظمي خلال الاتصال أن العلاقات بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية متميزة، وقال إن العراق يطمح إلى توسعة هذه العلاقات، مشيراً إلى أهمية المبادرات الإقليمية الرامية إلى تقريب وجهات النظر.وأشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من جانبه، بجهود العراق في تقريب وجهات النظر وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها.وجدّد رئيسي خلال اتصاله بالكاظمي استنكاره لأي عمل يصدر من أي طرف بهدف زعزعة استقرار العراق وأمنه، والتأثير على مكانتيه الإقليمية والدولية./انتهى7

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