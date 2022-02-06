المحكمة الاتحادية العراقية توقف ترشيح هوشيار زيباري للرئاسة

2022/02/06 | 15:56 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية قررت إيقاف إجراءات ترشيح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.

وكان مجلس النواب العراقي أعلن نهاية الشهر الماضي، أسماء المرشحين للرئاسة والبالغ عددهم 25 مرشحا، من بينهم زيباري ورئيس البلاد الحالي برهم صالح.

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والجمعة الماضي، قبل أيام من انعقاد مرتقب لجلسة البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية، أكد المرشح للرئاسة في العراق زيباري، أن التحالف الكردي مع التيار الصدري وتحالف السيادة "قوي ومتماسك".

وأضاف: "لدينا تفاهم لفرض القانون على الجميع بخصوص السلاح المنفلت، وهناك رؤية لدمج الفصائل المسلحة وتقوية سلطة الدولة"، مؤكدا أنه "لا توجد أي محاولة للمساس بالحشد الشعبي"، غير أنه أعرب عن قلقه من "الخلاف الشيعي الشيعي".

فيما اعتبر أن الاتحاد الوطني الكردستاني "أخذ فرصته" لرئاسة الجمهورية لمدة 17 عاما"، مؤكدا أن "إصرارنا (في الحزب الديمقراطي الكردستاني) على المنصب استحقاق انتخابي".

وقال: "سنعمل على إعادة العراق إلى عمقيه العربي والإسلامي"، مضيفا "لا نريد للعراق أن يكون ساحة حرب، ولا منطلقاً لضرب أي دولة جارة".

هذا ومع استمرار تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، حذر الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، من استمرار الوضع الراهن في البلاد.



وأكد أن الوضع "لم يعد مقبولا"، داعيا إلى الشروع في تشكيل حكومة جديدة مقتدرة في أسرع وقت.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الخلافات السياسية "يجب ألا تصل إلى الأسس في بناء الدولة".

وأشار إلى أن "هناك مراهنات من أعداء العراق حول فشل الديمقراطية"، وحث كافة الفرقاء السياسيين على "وضع مصالح الشعب في الصدارة".

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