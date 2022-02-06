المحكمة الاتحادية توقف اجراءات ترشيح زيباري مؤقتًا.. القوى السياسية أمام خيارين

2022/02/06 | 15:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاحد امرًا ولائيًا بايقاف اجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، بناء على طعن قدمه عدد من الاشخاص، لوجود شبهات وملفات غير محسومة بعد تتعلق بزيباري.

وبحسب قرار المحكمة، فأن الامر الولائي لايقاف الترشيح مؤقت لحين حسم الدعوى.

وبذلك، فأن القوى السياسية امام خيارين، إما ان تنتظر ان تحسم المحكمة الاتحادية ملف زيباري، لاكمال اجراءات ترشيحه وبالتالي تمديد فترة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة لوقت اطول، وسط الفراغ الدستوري الذي دخله العراق بفعل انتهاء ولاية برهم صالح رسميًا، لمرور 30 يوما على موعد انعقاد اول جلسة للبرلمان.

او ان تمضي القوى السياسية بتحديد موعد جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية مع استبعاد ترشيح هوشيار زيباري، دون انتظار قرار المحكمة الاتحادية، وانتخاب شخص جديد لرئاسة الجمهورية.

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