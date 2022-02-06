2022/02/06 | 16:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الصحة: 3589 إصابة بكورونا و17 حالة وفاة خلال 24 ساعة » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 16:01

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