بواسطة “كرك” مقتل عامل في ابو دشير ببغداد

2022/02/06 | 16:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمقتل عامل بواسطة “كرك” من قبل رجل كبير في السن في منطقة ابو دشير ببغداد.وابلغ مصدر امني وكالة ايرث نيوز ان “شخصا يبلغ من العمر 60 عاماً أقدم على ضرب عامل بناء يبلغ من العمر 44 عاماً بمجرفة (كرك) بسبب خلاف عائلي على امرأة في منطقة أبو […]

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