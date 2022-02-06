الديمقراطي الكردستاني يفند المزاعم: الإجراء وقتي ومرشحناً لرئاسة جمهورية العراق لم يتغير - عاجل

2022/02/06 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – اربيل عد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاحد، قرار المحكمة الاتحادية بانه وقتي، مبينا ان زيباري لازال المرشح لرئاسة الجمهورية ولم يتغير.

وقال عضو الحزب الديمقراطي دلشاد شعبان في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هوشيار زيباري لازال هو المرشح الوحيد للحزب لمنصب رئيس الجمهورية ولم يتم مناقشة اي اسماء بديلة".

وأضاف أن "زيباري ليست عليه ملفات وماصدر من المحكمة الاتحادية هو إجراء وقتي سينتهي بعد إثبات براءة المرشح من التهم المنسوبة له".

وكانت المحكمة الاتحادية اصدرت، اليوم الاحد، قرارا ولائيا بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية لحين البت بترشيحه.

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