2022/02/06 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة شرطيين اثنين بنيران قناص في ديالى

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