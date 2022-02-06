ماكرون ينتقد الرفض الأوروبي للحوار مع روسيا 

2022/02/06 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن الحوار مع روسيا مطلوب لاحتواء الخلافات والتوترات المتصاعدة حاليا على الصعيد الدولي وخصوصا في أوروبا.قال ماكرون، في مقابلة نشرتها اليوم الأحد مجلة Le Journal du Dimanche، عشية زيارته إلى موسكو حيث سيستقبله نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا: “أكدت تطورات الفترة الأخيرة أننا إذا رفضنا الحوار […]

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