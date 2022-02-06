2022/02/06 | 22:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأعرجي: مخيم الهول يبعد عن الحدود العراقية 13 كيلومتراً » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 22:13

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: مخيم الهول يبعد عن الحدود العراقية 13 كيلومتراً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: مخيم الهول يبعد عن الحدود العراقية 13 كيلومتراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).