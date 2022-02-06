قضمة لقاء - فاطمة الفلاحي

2022/02/06 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 131.قد يكون ظلك قابع خلف تلك المسامات ...132.قد رسمت بعضي،فلم أجدني،بل وجدت بعض كلك في طيفي..133.شددت ظلي إلى جبل الشريان،مدراته دندنات حزن،أواره مداد القلب وبعض بياض.134.تسربلتني عتمة حرفك،فأحالت لحظي إلى دهشات متوالية،تغفر اكتظاظ الروح بأحجية تشي بي للحزن .135.مداراتها،لاتعترف بالوجيعة،ودياجير الوحشة،كتبت بشف ......





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