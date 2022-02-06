الهلال السعودي يواجه تشيلسي في نصف نهائي مونديال الأندية بعد فوزه على الجزيرة الإماراتي

2022/02/06 | 22:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل فريق الهلال السعودي إلى دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه بنتيجة 6 – 1 على نادي الجزيرة الإماراتي.

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