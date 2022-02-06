اليابان: استعدادات جارية لطرح لقاح فيروس كورونا للأطفال

2022/02/06 | 22:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت اليابان أن البلديات تسعى لإنشاء مواقع تطعيم جماعية لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا “كوفيد-19” للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، ومن المقرر أن تبدأ حملة التطعيم في شهر مارس القادم.وذكرت صحيفة ذا جابان تايمز اليابانية -على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أن البلديات اليابانية تسعى لإنشاء مواقع التطعيم بالإضافة إلى […]

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