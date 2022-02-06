الإطار التنسيقي يؤكد ضرورة عدم انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قبل إكمال التفاهمات

2022/02/06 | 22:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الإطار التنسيقي، مساء اليوم الأحد، ضرورة عدم انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم غد قبل إكمال التفاهمات السياسية.وقال الإطار في بيان، “انطلاقا من رؤية واضحة ودقيقة لما يمر به الواقع السياسي من انسداد ناتج عن الفوضى التي انتجتها الانتخابات الماضية كان موقف الإطار وحلفاؤه واضحاً بضرورة عدم انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية […]

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