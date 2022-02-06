أسطول البحر الأسود بالقرم يجري تدريبات لضمان سلامة الملاحة

2022/02/06 | 22:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أجرت وحدات أسطول البحر الأسود الروسي المنتشرة في شبه جزيرة القرم، تدريبات لضمان سلامة الملاحة والتدريب القتالي لقوات الأسطول في البحر الأسود، وشاركت في التدريبات أطقم محطات الرادار ومراكز الاتصال الموجودة على الساحل في شبه جزيرة القرم.وذكرت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية نقلا عن بيان أصدرته الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود الروسي، أن أطقم […]

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