العراق يحتضن بطولة رباعية دولية الشهر المقبل

2022/02/06 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن العراق سيحتضن بطولة رباعية دولية نهاية شهر اذار المقبل.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “اجتماع عقد بين عضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، المشرف على منتخب الشباب، محمد ناصر، ومدرب المنتخب عماد محمد، والمدير الفني للاتحاد الإنكليزي (جون ويتل) في مقر الاتحاد”.وقالَ عضو الاتحاد، […]

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