حظر تجوال بالليل ومداهمات بالنهار.. هل تستطيع قسد حماية الحسكة؟

2022/02/06 | 22:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظر تجوال في الليل وحواجز أمنية ومطاردات للهاربين من داعش واعتقالات لمدنيين في النهار، هكذا هو الحال في مدينة الحسكة وأغلب المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا والتي تمثل نحو ربع مساحة البلاد.

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