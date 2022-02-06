اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في بوليفيا

2022/02/06 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن الرئيس البوليفي لويس آرسي اليوم الأحد عن اكتشاف احتياطيات كبيرة جديدة من الغاز الطبيعي جنوبي بلاده.وكتب رئيس الدولة على صفحته في “تويتر”: “نبلغ بوليفيا أن أعمال التنقيب التي بدأناها العام الماضي أسفرت عن نتائج، فقد اكتشفنا احتياطيات من الغاز الطبيعي في حقل مارغريتا هواكايا الواقع بين إدارتي تاريخا وتشوكيساكا، بإمكانية إنتاج […]

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