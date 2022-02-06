2022/02/06 | 22:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف عالم الأحياء الجزيئية، الباحث في جامعة موسكو الحكومية، مكسيم سكولاتشيف، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الإصابة بمرض “كوفيد -19” على العمر البيولوجي للشخص.وقال في حوار تابعته “ايرث نيوز” إن صحة الشخص الذي لم يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا، ستعاني من عدد من العوامل السلبية في حالة الإصابة بالفيروس، وبإمكان هذه […]

ظهرت المقالة معلومة صادمة عن كورونا وعلاقتها بالشيخوخة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معلومة صادمة عن كورونا وعلاقتها بالشيخوخة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معلومة صادمة عن كورونا وعلاقتها بالشيخوخة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).