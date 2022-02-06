2022/02/06 | 22:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ERdGF2pMv8g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المـ،ـوت الابيض.. انتشار تجارة المـ،ـخدرات في العراق) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المـ،ـوت الابيض.. انتشار تجارة المـ،ـخدرات في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).