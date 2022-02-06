اللاعب المغربي عبدالرازق حمدالله يعلن تكفله بشراء منزل متكامل لأسرة الطفل ريان

2022/02/06 | 22:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللاعب المغربي عبدالرازق حمدالله تكفله بشراء منزل مجهزًا بالكامل لأهل الطفل المغربي ريان، الذي توفي بعد سقوطه في بئر بإقليم شفشاون شمال غرب المغرب.

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