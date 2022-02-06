جوجل تعدل شعار كروم لأول مرة منذ ثماني سنوات

2022/02/06 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… عمدت شركة جوجل إلى تغيير شعار كروم لأول مرة منذ عام 2014.ويقدم إلفين هو، مصمم Google Chrome، نظرة أولية على إعادة تصميم الشعار في سلسلة تغريدات عبر منصة تويتر، بالإضافة إلى بعض الأفكار الكامنة وراء التغييرات الدقيقة للغاية.وبدلاً من دمج الظلال على الحدود بين كل لون، أصبحت ألوان الأحمر والأصفر والأخضر […]

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