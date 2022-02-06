2022/02/06 | 22:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة بينهم عميد… 5 مصابين نتيجة اعتداء ارهابي على دورية في ناحية العبارة بديالى أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم عميد… 5 مصابين نتيجة اعتداء ارهابي على دورية في ناحية العبارة بديالى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم عميد… 5 مصابين نتيجة اعتداء ارهابي على دورية في ناحية العبارة بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).