انطلاق عمليات فرض القانون في ميسان

2022/02/07 | 00:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ميسان، اليوم، بانطلاق عمليات فرض القانون ونزع السلاح في المحافظة.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “قائد شرطة ميسان برفقة آمر لواء القوة الخاصة اطلقوا عمليات فرض القانون ونزع السلاح في المحافظة”.وتشهد محافظة ميسان، عمليات اغتيال ونزاعات عشائرية في اقضيتها، وآخرها اغتيال القاضي المختص بقضايا المخدرات في مركز […]

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