تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الكاظمي وإردوغان

2022/02/07 | 00:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الاثنين، تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر حساب الرئيس التركي، على "تويتر" وتابعتها (بغداد اليوم)، إن "الرئيس أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي".

وأعرب الكاظمي، خلال اللقاء، عن تمنياته "بالشفاء العاجل للرئيس أردوغان وزوجته أمينة أردوغان ، جراء إصابتهما بكوفيد -19".

بدوره، عبر الرئيس التركي، عن شكره "لرئيس وزراء العراق على تمنياته الطيبة وأنقل تحياتي إلى جميع أشقائي العراقيين".

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