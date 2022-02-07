مصرع موظفة بشركة الملاحة الجوية بحادث داخل حدود مطار بغداد

2022/02/07 | 00:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمصرع موظفة بشركة الملاحة الجوية بحادث داخل حدود مطار بغداد.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "المراقبة الجوية نورس علي الموظفة في الشركة العامة للملاحة الجوية لقيت حتفها اليوم، نتيجة حادث سير جراء فقدانها السيطرة على المركبة".

وأضاف قائلا: "أدى ذلك الى اصطدامها بالصبات الكونكريتية داخل حدود مطار بغداد الدولي".

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