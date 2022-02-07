كتاب صُنِع في الجحيم(7) - ناصر بن رجب

2022/02/07 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناصر_بن_رجب محنة سبينوزا ونشأة العَصر العَلمانيالفصل الرّابعآلهة وأنبياءفي أواسط القرن السّابع عشر، يبدو أنّ الحروب الدّينيّة التي عصفت بأوروبا على إثر الإصلاح الدّيني كانت قد وضعت أوزارها، على الأقلّ إذا اقتصرنا على المعاهدات المبرَمة والإتّفاقيات السوسيو-سياسيّة المختلفة.



في الواقع، ظلّت تداعياتها ملومسة طيلة عقود عديدة.



اختلافات دينيّة كانت تؤجِّج تناحرات سياسيّة بين القوى العظم ......





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