2022/02/07 | 01:14 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر لـRT: قائد فيلق القدس الإيراني يصل بغداد ويجتمع بقادة أحزاب شيعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/07 | 01:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر لـRT: قائد فيلق القدس الإيراني يصل بغداد ويجتمع بقادة أحزاب شيعية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر لـRT: قائد فيلق القدس الإيراني يصل بغداد ويجتمع بقادة أحزاب شيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).