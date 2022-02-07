السنغال تتوج بكأس أمم إفريقيا بتغلبها على مصر بركلات الترجيح

2022/02/07 | 01:14 - المصدر: بغداد اليوم

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توج منتخب السنغال بطلًا لكأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ 33، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح، في اللقاء النهائي.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الوقت الأصلي والإضافي، ليحتكما المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

وبلغ المنتخب المصري نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون، عقب فوزه على نظيره الكاميروني 3 /1 بضربات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وكان المنتخب السنغالي بدوره قد تأهل للمباراة النهائية، عقب فوزه على بوركينا فاسو 3 /1.

وقاد المباراة تحكيميًا الحكم الجنوب إفريقى فيكتور جوميز حكم الساحة والمساعدين الأول هو زخارى سويلا من جنوب إفريقيا ومساعد تانى سورو من ليسوتو، بينما حكم رابع جان جوك ندالا الكونغو، وحكام «VAR» من المغرب بقيادة عادل زوراق بشرى مساعد «VAR» أول وزكريا برنس مساعد «VAR» ثانى.

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