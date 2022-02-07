إليزابيث الثانية في ذكرى 70 عاما على عرشها:أملي أن تحمل كاميلا لقب ملكة

2022/02/07 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ -‬الزمان‭ ‬ أصبحت‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬الأحد‭ ‬أول‭ ‬ملكة‭ ‬بريطانية‭ ‬تمضي‭ ‬70‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬الحكم‭.‬وفيما‭ ‬أشاد‭ ‬ابنها‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬تشارلز‭ ‬‮«‬بنجاحها‭ ‬المميز‮»‬،‭ ‬عبّرت‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تحمل‭ ‬كاميلا‭ ‬زوجة‭ ‬تشارلز‭ ‬لقب‭ ‬ملكة‭ ‬بعد‭ ‬وفاتها‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬رسالة‭ ‬كتبتها‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬البلاتيني‭ ‬لاعتلائها‭ ‬العرش،‭ ‬جددت‭ ‬الملكة‭ (‬95‭ ‬عامًا‭) ‬تعهدها‭ ‬بخدمة‭ ‬البريطانيين،‭ ‬مثيرةً‭ ‬الدهشة‭ ‬بدعمها‭ […]

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