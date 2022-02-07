توقعات‭ ‬استخبارية‭ ‬بأرقام‭ ‬الخسائر‭ ‬البشرية في‭ ‬حال‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬

2022/02/07 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدريب‭ ‬لقوات‭ ‬منتخبة‭ ‬للأطلسي‭ ‬وسط‭ ‬الثلوج‭ ‬في‭ ‬استونيا تابا‭ (‬إستونيا‭)- ‬كييف‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬‭ ‬‭ ‬موسكو‭ – ‬واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬ يواصل‭ ‬حلف‭ ‬الأطلسي‭ ‬تدريب‭ ‬قواته‭ ‬تحت‭ ‬أجواء‭ ‬الثلج‭ ‬في‭ ‬استونيا‭ ‬في‭ ‬محاكاة‭ ‬لاجواء‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬تغزوها‭ ‬روسيا‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬بحسب‭ ‬تقارير‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الامريكية‭ ‬برغم‭ ‬نفي‭ ‬موسكو،‭ ‬في‭ ‬حين،‭ ‬اعتبرت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الأحد‭ ‬أنّ‭ […]

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