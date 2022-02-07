2022/02/07 | 01:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تدريب لقوات منتخبة للأطلسي وسط الثلوج في استونيا تابا (إستونيا)- كييف(أ ف ب) موسكو – واشنطن -الزمان يواصل حلف الأطلسي تدريب قواته تحت أجواء الثلج في استونيا في محاكاة لاجواء أوكرانيا التي يتوقع ان تغزوها روسيا بعد أيام بحسب تقارير الاستخبارات الامريكية برغم نفي موسكو، في حين، اعتبرت الرئاسة الأوكرانية الأحد أنّ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات استخبارية بأرقام الخسائر البشرية في حال الغزو الروسي لأوكرانيا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات استخبارية بأرقام الخسائر البشرية في حال الغزو الروسي لأوكرانيا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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