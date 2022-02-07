الرئيس التونسي يحلّ المجلس الأعلى للقضاء ويتهمه بالولاءات

2022/02/07 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس‭- ‬الزمان‭ ‬ في‭ ‬قرار‭ ‬نوعي‭ ‬له‭ ‬تداعيات‭ ‬سياسية‭ ‬متوقعة،‭ ‬ أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التونسي‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬منذ‭ ‬حوالي‭ ‬سبعة‭ ‬أشهر‭ ‬الأحد‭ ‬حلّ‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الدستورية‭ ‬المستقلة‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬يخدم‭ ‬اطرافا‭ ‬معينة‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الصالح‭ ‬العام‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬اول‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬تعرفه‭ ‬تونس‭ ..‬ تزامنت‭ ‬تصريحات‭ ‬سعيّد‭ ‬مع‭ […]

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