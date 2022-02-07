أسينسيو يقود ريال مدريد لفوز صعب على غرناطة في الليجا

2022/02/07 | 01:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعوسع ريال مدريد فارق الصدارة مع مطارده اشبيلية إلى 6 نقاط، بفوزه الصعب على ضيفه غرناطة 1-0 مساء الأحد، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني. وسجل ماركو أسينسيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74. وارتفع رصيد ريال مدريد بهذا الفوز إلى 53 نقطة، مقابل 47 لاشبيلية، فيما تجمد رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز السادس عشر.

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