2022/02/07 | 01:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شيوخ ووجهاء يحملون فالح الفياض مسؤولية تداعيات الانتشار غير المسبب في المدن بغداد -الرمادي -الفلوجة- عبدالحسين غزال -الزمان سادت المناطق الغربية من العراق موجة استنكار وسخط من محاولة مليشيا تنفيذ انتشار استفزازي من دون علم القائد العام للقوات المسلحة، فيما حذر مجلس عشائر الانبارووجهائها وزعيم صحوة عشائر محافظة الأنبار غربي العراق، أحمد أبو […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العشائر تستنكر تحشيد مليشيا خارج الأوامر العسكرية في الانبار ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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