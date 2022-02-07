العشائر‭ ‬تستنكر‭ ‬تحشيد‭ ‬مليشيا‭ ‬خارج‭ ‬الأوامر‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬الانبار‭ ‬

2022/02/07 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيوخ‭ ‬ووجهاء‭ ‬يحملون‭ ‬فالح‭ ‬الفياض‭ ‬مسؤولية‭ ‬تداعيات‭ ‬الانتشار‭ ‬غير‭ ‬المسبب‭ ‬في‭ ‬المدن بغداد‭ -‬الرمادي‭ -‬الفلوجة‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ -‬الزمان‭ ‬ سادت‭ ‬المناطق‭ ‬الغربية‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬موجة‭ ‬استنكار‭ ‬وسخط‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬مليشيا‭ ‬تنفيذ‭ ‬انتشار‭ ‬استفزازي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علم‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬فيما‭ ‬ حذر‭ ‬مجلس‭ ‬عشائر‭ ‬الانبارووجهائها‭ ‬وزعيم‭ ‬صحوة‭ ‬عشائر‭ ‬محافظة‭ ‬الأنبار‭ ‬غربي‭ ‬العراق،‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ […]

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