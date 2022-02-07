اغتيال الطفولة بيد اللادولة

2022/02/07 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام تابعت‭ ‬قضية‭ ‬وفاة‭ ‬الطفلة،‭ ‬سما،‭ ‬التلميذة‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬أغادير‭ ‬الابتدائية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الموصل‭ ‬الجديدة‭ ‬ضمن‭ ‬تربية‭ ‬نينوى،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬قامت‭ ‬مديرة‭ ‬المدرسة‭ ‬بطردها‭ ‬من‭ ‬الامتحان‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬ارتدائها‭ ‬الحجاب‭ ‬الكامل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬الطفلة‭ ‬الشهيدة‭ ‬ترتدي‭ ‬القبعة‭ ‬التي‭ ‬تغطي‭ ‬معظم‭ ‬شعرها،‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لقرارات‭ ‬المديرة‭ ‬أو‭ ‬اية‭ ‬جهة‭ ‬تفرض‭ ‬الحجاب‭ ‬على‭ […]

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