بايدن وماكرون يبحثان هاتفيا الوضع حول أوكرانيا

2022/02/07 | 01:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع حول أوكرانيا.وقال البيت الأبيض، في بيان ، إن "الرئيس بايدن بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الجهود الدبلوماسية الجارية والإجراءات للرد على التعزيز العسكري الروسي المستمر على حدود أوكرانيا".وأضاف البيت الأبيض، أن الرئيسين أكدا دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، كما ناقشا خلال الاتصال التنسيق الدبلوماسي ومواصلة الاتصالات.وفي ذات الصدد، تباحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الفرنسي ، جان إيف لودريان.

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