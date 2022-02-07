أهالي السويداء يطالبون برحيل الأسد.. والنظام السوري ينشر قناصته

2022/02/07 | 02:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجتاح السويداء، إحدى كبرى المحافظات في الجنوب السوري، احتجاجات حاشدة تطالب بإسقاط "رأس النظام السوري" بشار الأسد، الذي دفع بقناصة وقوات عسكرية إلى المدينة لمواجهة الاحتجاجات، بحسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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