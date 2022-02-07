بفوزه على مصر.. تتويج منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم

2022/02/07 | 02:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح، ٤-٢ خلال المباراة التي اقيمت مساء الأحد في الكاميرون.

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