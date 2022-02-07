بايدن يبحث مع بينيت العملية ضد زعيم داعش وتهديدات إيران وروسيا

2022/02/07 | 02:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، لإعادة التأكيد على "الشراكة الدافئة والتاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

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