المجلس المركزي الفلسطيني يستدعى عند الحاجة - نهاد ابو غوش

2022/02/07 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش لتمرير أمر إما أو إضفاء شرعية على توجه القيادة(نص مقابلة مع موقع بوابة الهدف الإخبارية*)رام الله – فلسطين قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني نهاد أبو غوش، إنّ اجتماع المجلس المركزي لم يعد في السنوات الأخيرة يأتي بصورة طبيعية ودورية كاستحقاق لأي مؤسسة قيادية، وانما يجري استدعاؤه عند الحاجة لتمرير أمر ما أو لإضفاء شرعية على توجه ما.وأوضح أبو غوش في مقابلةٍ مع "الهدف"، أنّ المجلس ينع ......





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